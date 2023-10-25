Путин высоко оценил уровень российско-казахстанских отношений

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Владимир Путин поздравил президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева по случаю национального праздника – Дня Республики. Он высоко оценил российско-казахстанские отношения, следует из телеграммы главы государства на сайте Кремля.

Путин в своем письме подчеркнул, что Казахстан движется по пути социально-экономического развития, а также вносит весомый вклад в решение международных проблем. По словам президента РФ, казахстанская сторона пользуется заслуженным авторитетом на мировой арене.

Вместе с этим российский лидер выразил уверенность, что будущее укрепление стратегического партнерства и союзничества отвечает интересам народов двух государств. Путин также отметил, что надеется на наращивание конструктивного взаимодействия в рамках СНГ, Евразэс, ОДКБ и ШОС.

В заключение российский лидер пожелал Токаеву крепкого здоровья и успехов, а казахстанскому народу – счастья и процветания.

Ранее министр торговли и интеграции республики Арман Шаккалиев заявил, что казахстанские власти в торговле с Москвой следуют принципу обеспечения свободы перемещения товаров. Он подчеркнул, что никаких запретов на экспорт нет.

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