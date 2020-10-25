Жириновский потребовал отобрать у Мясникова диплом врача

Фото: ТАСС/Пресс-служба Госдумы РФ
Глава фракции ЛДПР Владимир Жириновский призвал лишить врача и телеведущего Александра Мясникова медицинского диплома и запретить ему публичные выступления, сообщает сайт "Комсомольской правды".
По словам парламентария, именно так бы он и поступил, будь на месте министра здравоохранения России. Жириновского возмутили заявления Мясникова об отсутствии необходимости закрывать международные границы при текущей эпидемиологической ситуации.
"Во всем мире ужесточили карантин, закрыли бары, рестораны, дискотеки, комендантский час вводят. А он вот такое говорит. Это врач", – сказал депутат.
Позже Александр Мясников прокомментировал призыв лидера ЛДПР. Он заявил, что искренне уважает Жириновского. Он также признался, что, выступая против позиции парламентария, понимал, что мог навлечь на себя недовольство парламентария.
Ранее врач Владислав Жемчугов рассказал, при каких болезнях нельзя делать прививку от коронавируса. Среди них медик отметил болезни, связанные с вводом иммунодепрессивных препаратов, например онкологические.
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