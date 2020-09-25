Фото: kremlin.ru
Владимир Путин предложил США обменяться гарантиями невмешательства во внутренние дела друг друга, в том числе в избирательные процессы, сообщает RT.
По словам Путина, риск возникновения масштабной конфронтации в цифровой сфере является вызовом современности. Особую ответственность за ее предотвращение несут участники сферы международной информационной безопасности, отметил президент РФ.
Путин предложил США одобрить программу по перезагрузке отношений в сфере использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). В частности, речь идет о предоставлении гарантий невмешательства во внутренние дела стран, в том числе в избирательные процессы.
Путин также считает важным для обеих стран поддерживать каналы связи по уменьшению ядерной опасности и IT-опасности.
Ранее помощник Дональда Трампа по национальной безопасности Роберт О'Брайен заявил, что президент США не собирается встречаться с Путиным перед президентскими выборами.
О'Брайен отметил, что администрация Трампа рассчитывает, что президент РФ когда-нибудь приедет в США для подписания соглашения в сфере контроля над вооружениями.
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