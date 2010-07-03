СФ поможет доработать законопроект о "регуляторных песочницах"

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Совет Федерации поможет Минэкономразвития в работе над законопроектом о цифровых инновациях.

"Ранее планировалось внесение законопроекта в весеннюю сессию, внесение было отложено. Если необходима какая-то поддержка, помощь наших экспертов, членов Совета, мы готовы с нашими экспертами собраться", – цитирует портал "Дни.ру" вице-спикера верхней палаты парламента Андрея Турчака.

Министр экономического развития Максим Орешкин ответил на предложение положительно.

"Поддержка здесь абсолютно необходима, поэтому просим, чтобы вы подключились к этому вопросу", – сказал министр.

Речь идет о законопроекте об экспериментальных правовых режимах (ЭПР) для цифровых инноваций – о "регуляторных песочницах". Такие режимы позволят предпринимателям реализовывать проекты с упрощенным регулированием. Нововведения коснутся ограниченного количества сфер. В министерство уже поступили заявки от регионов и корпораций на выпуск облигаций на блокчейне и реконструкцию человеческих органов на 3D-принтере.

Первые экспериментальные правовые режимы появились в Великобритании в 2014 году. Сегодня "песочницы" используются в Польше, Германии, Сингапуре, Таиланде, Канаде.

