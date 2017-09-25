25 сентября 2017, 15:24Политика
Песков отказался комментировать гибель российского генерала в Сирии
Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать гибель российского генерала в Сирии и попросил журналистов задавать такие вопросы Минобороны, сообщает РИА Новости.
Ранее в Минобороны РФ сообщили о гибели генерал-лейтенанта Валерия Асапова, возглавлявшего группу российских военных советников.
Он погиб в районе города Дейр-эз-Зор во время минометного обстрела террористов. В сообщении также говорилось, что генерал посмертно представлен к высокой государственной награде.