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25 сентября 2017, 15:24

Политика

Песков отказался комментировать гибель российского генерала в Сирии

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать гибель российского генерала в Сирии и попросил журналистов задавать такие вопросы Минобороны, сообщает РИА Новости.

Ранее в Минобороны РФ сообщили о гибели генерал-лейтенанта Валерия Асапова, возглавлявшего группу российских военных советников.

Он погиб в районе города Дейр-эз-Зор во время минометного обстрела террористов. В сообщении также говорилось, что генерал посмертно представлен к высокой государственной награде.

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