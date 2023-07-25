Мишустин заявил, что РФ будет трудно выполнить поставленные задачи без разворота на Восток

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России будет трудно выполнить стоящие задачи в условиях санкций без разворота на Восток. Об этом заявил Михаил Мишустин.

"На сегодняшний день без скажем там серьезного разворота на Восток, без создания новых логистических коридоров будет очень трудно. Конечно, расширение провозных мощностей – это очень важная задача", – приводит ТАСС речь премьер-министра в ходе общения с работниками Улан-Удэнского локомотивовагоноремонтного завода.

Мишустин также поблагодарил рабочих предприятия за их труд. Он добавил, что коллектив завода помогает выполнять цели национального развития в условиях "беспрецедентного санкционного давления".

Ранее премьер прибыл с визитом во Владивосток. В рамках поездки планировалось его выступление на пленарной сессии форума "Развитие малых городов и исторических поселений".

Кроме того, глава правительства проведет встречу с участниками образовательной программы "Архитекторы.рф" на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета.

РФ искренне заинтересована в укреплении всеобъемлющего партнерства с КНР – Мишустин