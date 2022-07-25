Песков заявил об отсутствии у Путина планов посетить похороны экс-премьера Японии

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Владимир Путин не намерен посетить Японию для участия в похоронах бывшего премьер-министра страны Синдзо Абэ, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Нет, у Путина нет в планах посещения Японии и участия в похоронах", – цитирует его RT.

По словам официального представителя Кремля, уровень участия РФ в траурных мероприятиях будет определен дополнительно.

В свою очередь, замгенсека кабмина Японии Сэйдзи Кихара сообщил, что все государства, с которыми страна имеет дипломатические отношения, включая РФ, уведомлены о дате и месте проведения похорон Абэ.

На вопрос о готовности направить приглашение российскому лидеру при наличии у РФ желания присутствовать на церемонии Кихара отвечать на стал. "Список участников будет составляться позднее, в настоящее время по этому вопросу никаких решений еще не принято", – приводит его слова ТАСС.

8 июля, когда Абэ выступал на улице в городе Нара в рамках предвыборной программы, на него произошло покушение. В политика два раза выстрелил 41-летний Тэцуя Ямагами. Его задержали.

В ходе допроса, говоря о мотивах преступления, он несколько раз менял свои показания. Сначала злоумышленник заявил, что захотел убить Абэ, поскольку был недоволен его работой во главе правительства.

Затем он сообщил, что перепутал экс-премьера с руководителем секты, которого хотел убить на самом деле. Подозреваемый указал, что речь идет о высокопоставленном лидере местной религиозной группы, однако не назвал его имени.

Позже Ямагами заявил полицейским, что своим преступлением хотел выступить против некой группировки, к которой якобы принадлежит политик. Он рассказал, что его мать пожертвовала этой организации деньги, после чего жизнь семьи разрушилась. Нападавшему назначили обследование, чтобы понять его психическую дееспособность.

