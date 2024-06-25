Песков заявил о готовности России к диалогу с Францией

Фото: ТАСС/Екатерина Христова

Москва по-прежнему готова к диалогу с Парижем. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, News.ru.

"Не мы были инициаторами сворачивания диалога, фактически полного сворачивания отношений до нуля. В случае с Францией это была линяя, избранная французской стороной. Мы считаем такую линию неверной, недальновидной", – отметил пресс-секретарь российского лидера.

Владимир Путин уже не раз говорил, что Россия всегда готова "к переговорам ради дела", напомнил Песков.

Ранее французский лидер Эммануэль Макрон заявил, что продолжил бы диалог с президентом РФ.

До этого Песков обратил внимание, что президент Франции демонстрирует абсолютную поддержку Киева и готовность прямого участия Парижа в военном конфликте.

