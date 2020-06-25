Путин призвал создать прозрачный механизм распределения средств от НДФЛ

Фото: ТАСС/Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ
Владимир Путин призвал представителей Общественной палаты (ОП) создать механизм справедливого распределения средств, полученных от повышения ставки налога на доходы физических лиц, передает ИА "НСН".
"Повторю, потребуется создать абсолютно прозрачный, понятный гражданам механизм распределения таких средств с участием людей, обладающих безупречной репутацией в обществе", – заявил глава государства.
Ранее Владимир Путин в ходе телеобращения к россиянам заявил, что с 1 января 2021 года ставку НДФЛ на доходы свыше 5 миллионов рублей в год поднимут с 13 до 15%.
Президент отметил, что средства от повышения НДФЛ будут окрашены в бюджете и будут направляться на лечение детей с орфанными заболеваниям – на закупку дорогостоящих лекарств, техники и средств реабилитации, проведение высокотехнологичных операций. По его словам, это даст бюджету порядка 60 миллиардов рублей.
Зампредседателя комитета Совета Федерации по экономической политике Константин Долгов назвал предложение Путина справедливой и хорошо продуманной мерой. Он напомнил, что средства направят на социальную поддержку граждан.
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