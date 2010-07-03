Пушков прокомментировал слова главы Генштаба ВСУ о Крыме

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Сенатор Алексей Пушков, комментируя высказывание начальника Генштаба ВСУ Руслана Хомчака о впечатлениях от поездки в Крым в 2010 году, заявил, что к тому моменту полуостров почти двадцать лет был в составе независимой Украины.

Сенатор выразил мнение, что Киев не вложил в развитие Крыма "ни гривны".

"Крым ничем не обязан Украине и был ее пасынком – вот что признал Хомчак", – написал Пушков в Twitter.

Хомчак ранее заявил, что во время его последней поездки в Крым в 2010 году, его "шокировала" повсеместная реклама российской водки и изображения российского флага.

21 мая стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский уволил генерала Виктора Муженко с должности главы Генштаба Вооруженных сил страны. Этот пост занял генерал-лейтенант Руслан Хомчак.

Хомчак окончил Московское высшее военное командное училище и начал офицерскую карьеру в Группе советских войск в ГДР. После распада СССР он служил в частях Сухопутных войск Украины. Свое первое генеральское звание Хомчак получил в 2011 году, будучи начальником штаба 8-го армейского корпуса. Затем он занял должность начальника штаба Сухопутных войск ВСУ.