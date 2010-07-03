Медведев подписал постановления по расселению из аварийного жилья

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Дмитрий Медведев подписал два документа о расселении 2,14 миллиона квадратных метров аварийного жилья в ближайшие три года. Распоряжение опубликовано на сайте кабмина.

Проект разработан Минстроем РФ. В этом году власти рассчитывают расселить 140 тысяч квадратных метров, в 2020 и в 2021 годах – по 1 миллиону квадратных метров. Предполагается, что новое жилье получат 117,4 тысячи человек. На расселение правительство направит 431 миллиард рублей.

Регионами-лидерами по расселению станут Пермский край, Кемеровская область, Ханты-Мансийский автономный округ, Свердловская область.

"К 2024 году мы должны создать уже постоянно действующий механизм. По нашим расчетам, где-то в районе двух миллионов квадратных метров в год мы будем расселять", – рассказал на совещании в правительстве вице-премьер РФ Виталий Мутко.

Разработка нового порядка расселения аварийного жилья проводится по поручению Владимира Путина.