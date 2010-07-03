Темы дня

ОСТРОВА HI-TECH
Спецпроект Реновация
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
ОСТРОВА HI-TECH
Спецпроект Реновация
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Форма поиска по сайту

Часто ищут

14:48

Медведев подписал постановления по расселению из аварийного жилья

власть недвижимость

14:48

Поделиться в социальных сетях:

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Дмитрий Медведев подписал два документа о расселении 2,14 миллиона квадратных метров аварийного жилья в ближайшие три года. Распоряжение опубликовано на сайте кабмина.

Проект разработан Минстроем РФ. В этом году власти рассчитывают расселить 140 тысяч квадратных метров, в 2020 и в 2021 годах – по 1 миллиону квадратных метров. Предполагается, что новое жилье получат 117,4 тысячи человек. На расселение правительство направит 431 миллиард рублей.

Регионами-лидерами по расселению станут Пермский край, Кемеровская область, Ханты-Мансийский автономный округ, Свердловская область.

"К 2024 году мы должны создать уже постоянно действующий механизм. По нашим расчетам, где-то в районе двух миллионов квадратных метров в год мы будем расселять", – рассказал на совещании в правительстве вице-премьер РФ Виталий Мутко.

Разработка нового порядка расселения аварийного жилья проводится по поручению Владимира Путина.

власть недвижимость

Поделиться в социальных сетях:

© 2012 – 2018

Настройки телеэфира

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика