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Политика

16:20

Мишустин пообещал решить проблемы Курганской больницы

власть медицина политика

Фото: ТАСС/Дмитрий Астахов/POOL

Премьер-министр России Михаил Мишустин пообещал решить проблемы Курганской больницы и выделить 200 миллионов рублей на закупку нового оборудования, сообщает РИА Новости.

Об этом он сказал в ходе своего визита в Курган. Сотрудники больницы рассказали Мишустину о плачевном состоянии клиники. Так, заведующий отделением анестезиологии и реанимации Александр Розенберг указал на то, что капитальный ремонт в больнице не проводился более 40 лет.

"По предварительным подсчетам, где-то около 200 миллионов рублей уже насчитали. Эти средства будут незамедлительно выделены, чтобы сделать здесь ремонт и купить необходимое оборудование", – сказал Мишустин.

Он добавил, что подобное состояние больницы может вызывать только сожаление и стыд. Кроме того, он положительно ответил на просьбу построить новое здание для Курганской больницы. Мишустин пообещал помочь и с решением вопроса о закупке новых автомобилей для нужд учреждения.

Ранее Мишустин обозначил ключевые задачи кабинета министров на ближайшее время. Они будут касаться повышения доходов людей и увеличения темпов роста экономики.

Также 25 февраля стало известно, что, согласно планирующимся изменениям в законе "Об основах охраны здоровья", врачи смогут дистанционно лечить и ставить диагнозы.

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