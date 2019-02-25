Медведев назначил нового главу Федерального агентства водных ресурсов

Фото: ТАСС/пресс-служба правительства РФ/Александр Астафьев

Дмитрий Кириллов назначен руководителем Федерального агентства водных ресурсов. Документ, подписанный Дмитрием Медведевым, опубликован на сайте правительства.

Кириллов сменил на этом посту врио руководителя агентства Вадима Никанорова.

До назначения Кириллов занимал пост директора департамента государственной политики и регулирования в области водных ресурсов в Минприроды РФ.

Ранее Медведев заявил, что если Роспотребнадзор не справится с вопросом качества продовольственных товаров в стране, то правительство "решит судьбу" этого ведомства.