Темы дня

Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Московская электронная школа
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Московская электронная школа
Форма поиска по сайту

Часто ищут

15:30

Путин провел телефонные переговоры с Пашиняном

власть

15:30

Поделиться в социальных сетях:

Фото: ТАСС/Алексей Дружинин

Владимир Путин провел телефонные переговоры с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, сообщается на сайте Кремля.

"В ходе состоявшегося 25 февраля телефонного разговора президента РФ Владимира Путина с премьер-министром республики Армения Николом Пашиняном обсуждены вопросы развития российско-армянского сотрудничества, а также региональные проблемы", – говорится в сообщении.

Ранее в феврале Владимир Путин также провел телефонные переговоры со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном. Основная тема разговора – ситуация в Сирии, а также в зоне деэскалации Идлиб. Президент РФ сообщил о подготовке боевиками провокаций с использованием химических отравляющих веществ. Макрон, в свою очередь, рассказал о приоритетах своей страны по урегулированию сирийского кризиса.

власть

Поделиться в социальных сетях:

© 2012 – 2018

Настройки телеэфира

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика