Путин провел телефонные переговоры с Пашиняном

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Владимир Путин провел телефонные переговоры с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, сообщается на сайте Кремля.

"В ходе состоявшегося 25 февраля телефонного разговора президента РФ Владимира Путина с премьер-министром республики Армения Николом Пашиняном обсуждены вопросы развития российско-армянского сотрудничества, а также региональные проблемы", – говорится в сообщении.

Ранее в феврале Владимир Путин также провел телефонные переговоры со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном. Основная тема разговора – ситуация в Сирии, а также в зоне деэскалации Идлиб. Президент РФ сообщил о подготовке боевиками провокаций с использованием химических отравляющих веществ. Макрон, в свою очередь, рассказал о приоритетах своей страны по урегулированию сирийского кризиса.