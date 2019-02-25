Кремль прокомментировал данные о целях "Цирконов" в США

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал появившиеся в СМИ данные о целях ракет "Циркон" в США. Он подчеркнул, что, говоря о "Цирконах", Владимир Путин не называл никаких конкретных географических пунктов, а в редакционную политику телеканалов Кремль не вмешивается.
Песков посоветовал адресовать вопрос о возможных целях ракет в США "непосредственно к телеканалу". По словам официального представителя Кремля, президент говорил о том, что "в случае, если наша страна подвергнется угрозе, и у ее границ будут размещены ракеты малой и средней дальности, которые будут нацелены на нас, то придется поступить зеркально". "Прошу обратить ваше внимание, что президент не назвал ни одного географического пункта в этой связи", – цитирует Пескова РИА Новости.
Накануне в программе "Вести недели" на телеканале "Россия-1" перечислили возможные цели "Цирконов" в США, если возникнет угроза применения Вашингтоном ракет по России. По информации телеканала, ракеты могут поразить здание Пентагона в Вашингтоне, правительственный пункт управления Кэмп-Дэвид и пункт управления американского президента Форт-Ритчи. Все они расположены на Восточном побережье США. На Западном побережье Штатов телеканал назвал управление стратегическими наступательными силами в Мак-Клеллане и управление ядерными силами в Джим-Крик.
20 февраля в послании Федеральному собранию Владимир Путин сообщил, что разрабатываемая в России гиперзвуковая ракета "Циркон" будет иметь дальность полета более тысячи километров. Этими ракетами в будущем планируют вооружить надводные и подводные корабли.
Военный эксперт высоко оценил возможности гиперзвуковых ракет "Циркон". По его словам, российские корабли могут одновременно выпустить по США около 40 таких ракет
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