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11:47

В аппарате кабмина появится департамент регуляторной политики

власть

11:47

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Фото: портал Москва 24/Роман Балаев

В аппарате кабмина появится департамент регуляторной политики. Об этом сообщается на сайте правительства РФ.

"Ключевыми направлениями работы департамента станут повышение привлекательности российской юрисдикции, проведение реформы государственного контроля и надзора, совершенствование институтов корпоративного управления", – говорится в сообщении пресс-службы.

В начале февраля вице-премьер Константин Чуйченко анонсировал появление специального департамента для реформы надзорной деятельности. Предполагается, что часть нового подразделения составят сотрудники, занимавшиеся проектом "Открытое правительство". Новый департамент будет отделен от текучки и сосредоточен на конкретных проектах.

В СМИ появились данные, что в кабмине готовят реорганизацию аппарата – секретариатов вице-премьеров и отраслевых департаментов. Изменение должно завершиться в течение месяца, по итогам будут исключены дублирующие функции и определены обязанности вице-премьеров.

власть

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