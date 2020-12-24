Путин по телефону поздравил Алиева с днем рождения

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Владимир Путин по телефону поздравил лидера Азербайджана Ильхама Алиева с днем рождения, передает RT со ссылкой на пресс-службу Кремля.

"В ходе телефонного разговора Владимир Путин тепло поздравил президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с днем рождения", – говорится в сообщении.

Ранее президент направил Алиеву поздравительную телеграмму, в которой высоко оценил вклад лидера республики в российско-азербайджанские отношения. Он выразил надежду, что отношения между странами будут и дальше развиваться во всех направлениях.

Глава государства РФ подчеркнул, что Алиев по праву пользуется высоким авторитетом среди соотечественников и за рубежом. Путин пожелал ему крепкого здоровья, благополучия и успехов в государственной деятельности.

Ранее Алиев объявил дату завершения боевых действий в Нагорном Карабахе – 8 ноября – Днем Победы. При этом дата возобновления боевых действий (27 сентября) объявлена ежегодным Днем памяти.

