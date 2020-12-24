В Кремле рассказали о причинах самоубийства двух сотрудников ФСО

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Самоубийства двух сотрудников Федеральной службы охраны связаны с личными трагедиями, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

"Это человеческая трагедия, личная трагедия", – отметил представитель Кремля.

Он добавил, что это никак не связано с "многочисленными переработками". В ходе общения с журналистами Песков еще раз подчеркнул, что самоубийства связаны "исключительно с личными причинами". Затем пресс-секретарь президента РФ отказался от разговоров на эту тему.

Первый случай самоубийства произошел в конце ноября. Сотрудник ФСО покончил с собой на территории Кремля во время несения службы. Следующий инцидент произошел 21 декабря. Отмечалось, что под окнами дома нашли тело подполковника ФСО.

Ранее в Москве арестовали полковника ФСО Дмитрия Ширенова. Он обвинялся в мошенничестве в особо крупном размере. Сообщалось, что Ширенов организовал преступный сговор, с помощью которого провели тендеры по закупкам маршрутизаторов Juniper, картриджей и других расходных материалов, обеспечив Чернецких победу как единственному поставщику техники и расходников.