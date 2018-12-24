В Мосгордуме призвали заниматься на работе гимнастикой и релаксировать

Заместитель председателя комиссии Мосгордумы по социальной политике и трудовым отношениям Татьяна Батышева призвала москвичей каждый час на работе заниматься гимнастикой и релаксировать. Эти действия помогут разгрузиться психологически и избежать эмоционального выгорания.
"Синдром эмоционального выгорания – острейшая проблема. Огромная нагрузка на работе и проблемы дома могут приводить к тому, что у человека возникает психологический стресс, срыв, и, конечно, возможности прийти в себя, услышать голос другого человека – это очень важно", – заявила Батышева Агентству "Москва".
Депутат напомнила, что в советское время люди, занимавшиеся рутинной работой, делали гимнастику каждый час, и предложила возродить эту традицию.
В начале августа Минздрав насчитал в России два миллиона человек, страдающих ожирением. Одной из причин эксперты называют низкую физическую активность, вызванную урбанизацией – компьютеры, смартфоны и другие гаджеты оставляют меньше времени для занятия спортом.
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