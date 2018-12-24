Темы дня

Спецпроект Реставрация
Московская электронная школа
Спецпроект Пешеходная Москва
штриховк портрету столицы
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
Спецпроект Реставрация
Московская электронная школа
Спецпроект Пешеходная Москва
штриховк портрету столицы
Форма поиска по сайту

Часто ищут

10:15

В Мосгордуме призвали заниматься на работе гимнастикой и релаксировать

власть общество

10:15

Поделиться в социальных сетях:

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Заместитель председателя комиссии Мосгордумы по социальной политике и трудовым отношениям Татьяна Батышева призвала москвичей каждый час на работе заниматься гимнастикой и релаксировать. Эти действия помогут разгрузиться психологически и избежать эмоционального выгорания.

"Синдром эмоционального выгорания – острейшая проблема. Огромная нагрузка на работе и проблемы дома могут приводить к тому, что у человека возникает психологический стресс, срыв, и, конечно, возможности прийти в себя, услышать голос другого человека – это очень важно", – заявила Батышева Агентству "Москва".

Депутат напомнила, что в советское время люди, занимавшиеся рутинной работой, делали гимнастику каждый час, и предложила возродить эту традицию.

В начале августа Минздрав насчитал в России два миллиона человек, страдающих ожирением. Одной из причин эксперты называют низкую физическую активность, вызванную урбанизацией – компьютеры, смартфоны и другие гаджеты оставляют меньше времени для занятия спортом.

власть общество

Поделиться в социальных сетях:

Подпишитесь на наши новости
Подписаться в Яндекс.Новостях
Подписаться в Яндекс.Дзене

© 2012 – 2018

Настройки телеэфира

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика