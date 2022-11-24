Франция, осуждая удары РФ по объектам на Украине, должна осуждать и удары ВСУ – Песков

Фото: depositphotos/viperagp

Заявления президента Франции Эммануэля Макрона об осуждении российских ударов по Украине ничего не стоят, пока Париж не осудит удары ВСУ по Донбассу, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Об этом сообщает ТАСС.

"Мы готовы воспринимать такие заявления только в том случае, если аналогичные заявления осуждают удары украинской артиллерии по гражданским объектам и по жилым помещениям в Донбассе, которые проходили с 2014 года", – сказал он.

Песков отметил, что французские власти не осудили ни одного подобного удара.

Ранее Песков заявил, что Россия в ходе специальной военной операции на Украине не наносила и не наносит ударов по гражданским объектам. Представитель Кремля добавил, что у российской спецоперации есть свои задачи, которые выполняются.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



Минобороны РФ впервые показало видео боевой работы беспилотного аппарата "Москит"

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!