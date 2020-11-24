В Кремле объяснили, почему Путин еще не поздравил Байдена с победой на выборах

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, что Владимир Путин пока не поздравил Джо Байдена с победой на выборах президента США, поскольку их результаты пока официально не объявлены. Об этом сообщает "Газета.ру".
"Вы знаете, что еще продолжается пересчет голосов в некоторых штатах, без которого не могут быть подведены официальные результаты", – сказал Песков.
По его словам, наличия предварительных результатов недостаточно для поздравлений.
Ранее президент США Дональд Трамп инициировал процесс передачи власти следующей администрации. Трамп рекомендовал главе Управления по общим вопросам администрации США Эмили Мерфи и членам своей администрации запустить первоначальные процедуры передачи полномочий.
Выборы президента США состоялись 3 ноября. Байден заявил, что одержал победу на выборах. При этом Трамп заявлял о намерении отстаивать в суде позицию по поводу голосования на выборах.
Штаб Байдена официально назвал кандидатов в администрацию президента
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