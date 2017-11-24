Власти установили квоту на временное проживание иностранцев

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Квота на выдачу иностранным гражданам и лицам без гражданства разрешений на временное проживание в России установлена на 2018 год. Соответствующее распоряжение подписал Кабмин.

Согласно документу, в 2018 году может быть выдано 90 360 разрешений на временное проживание. Это почти на 20 тысяч меньше, чем в 2017 году, сообщает "Российская газета".

Допустимое количество проживающих в РФ иностранцев устанавливают исходя из предложений от органов исполнительной власти субъектов Федерации, которые готовят с учетом миграционной ситуации и экономического положения в каждом регионе.

Наибольшая квота у Московской области – пять тысяч мест, меньше всего иностранцев разрешили пригласить в Ненецкий автономный округ – 50 мест. Самая высокая потребность в привлечении труда – в Центральном федеральном округе. Там требуются 28150 иностранных рабочих. Самая маленькая в Дальневосточном и Уральском – 4930 и 4950 разрешений соответственно.

Ранее в России появилась специальная виза на въезд для получения разрешения на временное проживание. Документ выдают один раз на срок до четырех месяцев. Виза поможет защитить права иностранцев, легально приезжающих на территорию РФ.