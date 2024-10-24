Путин призвал адаптировать структуру ООН к реалиям XXI века

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Структура ООН должна быть адаптирована к современным реалиям XXI века, заявил Владимир Путин, сообщает News.ru.

Это, по словам Путина, давно назрело, так как вес развивающихся стран в экономике мира серьезно изменился, однако это не нашло отражения в системах управления МВФ, Всемирного банка и других банков развития.

Российский президент в ходе заседания БРИКС отметил, что считает важным расширение Совбеза и других ключевых органов посредством включения туда стран Азии, Африки и Латинской Америки, включая тех, чьи лидеры на тот момент находились в одном зале.

"Всемирная организация призвана и впредь играть центральную роль в поддержании мира и безопасности, в содействии устойчивому и поступательному росту", – добавил он.

Ранее председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с российским лидером отметил важность поддержания глобальной стабильности и защиты международной системы Москвой и Пекином. РФ и Китаю, по его словам, следует расширять всестороннее стратегическое взаимодействие, в том числе на международных площадках.

