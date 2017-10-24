Трамп появится на обложке New Yorker в образе жуткого клоуна

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Президент США Дональд Трамп появится на обложке журнала New Yorker в образе жуткого клоуна. Такой образ американского лидера издание решило создать ко Дню всех святых.

Кроме того, существует мнение, что политик внешне напоминает главного героя фильма "Оно" – клоуна Пеннивайза. Как сообщают "Аргументы недели", художник Картер Гудрич, создавший обложку для журнала, назвал президента США "опасным клоуном" и заявил, что он карикатурный злодей.

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп потенциально готов встретиться с Владимиром Путиным на полях саммита АТЭС, который пройдет в ноябре во Вьетнаме.

Сотрудник аппарата Белого дома высокого ранга сообщил, что может подтвердить двусторонние встречи с лидерами, которые проводят ноябрьские саммиты. Однако о деталях встреч, в которых примет участие Трамп, говорить еще рано, отметил он.