Песков прокомментировал попытку покушения на Иванишвили

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Россия осуждает любые покушения, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя попытку покушения на почетного председателя правящей партии "Грузинская мечта" Бидзину Иванишвили.

"Я не могу прокомментировать, потому что я не знаю детали. Мы осуждаем любые покушения, мы считаем, что неприемлемо", – сказал официальный представитель Кремля.

Песков подчеркнул, что любое покушение приравнивается к акту терроризма, тем более на действующих политиков, тем более с привнесением таких незаконных силовых методов политического давления.

О подготовке покушения на Иванишвили стало известно 24 июля. По данным грузинских спецслужб, ее организовывали и финансировали бывшие грузинские чиновники, проживающие на Украине.

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что в этом прослеживается тот же почерк, что у политических сил, пытавшихся сделать это в Словакии и США, покушаясь на словацкого премьер-министра Роберта Фицо и американского экс-президента Дональда Трампа.