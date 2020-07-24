Путин прокомментировал ситуацию на границе Азербайджана и Армении

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Президент России Владимир Путин прокомментировал сложившуюся на армяно-азербайджанской границе ситуацию. Об этом сообщает РИА Новости.

"Наши отношения с некоторыми странами СНГ и, что немаловажно, для нас это очень чувствительно, ситуация на армяно-азербайджанской границе", – заявил глава государства, предлагая вопросы для обсуждения на Совбезе.

Столкновения на границе Азербайджана и Армении начались с 12 июля. Наиболее остро конфликт развивается в сопредельных Товузском и Тавушском районах.

По версии Баку, столкновения есть также по линии соприкосновения в Карабахе и затрагивают Агдамский, Ходжавендский, Физулинский, Джебраильский, Геранбойский и Тертерский районы. В Ереване данную информацию опровергают.

22 июля Минобороны Армении уведомило, что азербайджанские войска напали на армянский опорный пункт на границе. Об этом сообщила пресс-секретарь армянского военного ведомства Шушан Степанян.

Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия рассчитывает на скорейшее урегулирование ситуации. Он также обратил внимание на то, что конфликт двух стран может сказаться на работе сферы торговли в Москве.

