В суде могут начать учитывать собранную детективами информацию

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В правительство 24 июля внесут проект поправок в Уголовно-процессуальный кодекс РФ, который разрешает приобщать к делам результаты расследований частных детективов, сообщает газета "Известия".
Автор документа, депутат Госдумы Анатолий Выборный предлагает приравнять частную детективную деятельность к оперативно-разыскной.
Как отмечают эксперты, на сегодняшний день практически невозможно использовать в суде сведения, добытые платными сыщиками. Расследования частного детектива имеют статус документов, представленных защитой, а сами сыщики выступают в суде в качестве свидетелей. Специалисты считают, что это нужно изменить, но так, чтобы легализация частных детективов не привела к злоупотреблениям.
В частности, советник Федеральной палаты адвокатов России Нвер Гаспарян считает, что легализация результатов работы частных детективов будет в интересах справедливого правосудия, так как в распоряжении суда будут различные версии, проверка и оценка которых позволит вынести объективное решение.
Федеральный судья в отставке Сергей Пашин, в свою очередь, считает, что сами по себе детективы не являются субъектами права, поэтому собирать доказательства могут только в сотрудничестве с адвокатами. По его мнению, только их совместная работа может принести пользу обвиняемым.
Ранее сообщалось, что министерство внутренних дел РФ рассматривает возможность привлечь частных детективов к борьбе с мошенниками на рынке ОСАГО. Соответствующие изменения в законодательстве готовят Российский союз автостраховщиков (РСА) и Банк России.
Согласно действующим нормам, частные детективы могут расследовать страховые дела только по письменному согласию страхователя. При этом ряд экспертов считает, что даже если процедура упростится, экономический фактор не позволит активно привлекать специалистов, а, скорее всего, спровоцирует большую убыточность ОСАГО.
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