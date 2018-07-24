Совфед одобрил закон об уголовном наказании за самовольное подключение газа

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Совет Федерации одобрил закон, устанавливающий уголовную ответственность за неоднократное самовольное подключение к нефтепроводам, нефтепродуктопроводам и газопроводам, передает Агентство "Москва".

За повторное подключение может быть выписан штраф в размере до 80 тысяч рублей или заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев. Присудить могут и до 360 часов обязательных работ или исправительные работы на срок до одного года. Не исключено также ограничение свободы на срок до двух лет, либо принудительные работы или лишение свободы на такой же срок.

Более суровое наказание предусмотрено, за самоволку в отношении магистральных трубопроводов. За это полагается наказание в 200 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 18 месяцев. Альтернативой могут стать обязательные работы на 400 часов или два года исправительных работ. Предусмотрена также возможность ограничения свободы или принудительных работ на три года, либо лишения свободы на срок до четырех лет.

Сохранится уголовная ответственность за повреждение трубопроводов и технологически связанных с ними объектов, которые повлекли или могли повлечь нарушение их нормальной работы. Высшей мерой наказания установлено лишение свободы на срок до пяти лет. Если действовала группа людей по предварительному сговору, то срок вырастет до шести лет. Если же при этом погиб человек – принудительные работы на срок до пяти лет либо лишение свободы на срок до восьми лет.