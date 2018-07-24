Володин предложил переименовать сессии Госдумы

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Любимов

Сессиям Госдумы нужно придумать новые названия – с такой инициативой выступил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

В время заседания он отметил, что весенняя сессия завершается, отметив, что работа шла не только весной. "Было бы наверно правильно попросить комитет по контролю и регламенту подумать над названиями наших с вами сессий", – цитирует его Агентство "Москва".

Госдума работает в две сессии. Осенняя длится с сентября по конец декабря. Весенняя начинается в январе и заканчивается в конце июля. В августе парламент уходит на каникулы.