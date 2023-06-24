Путин в ближайшее время выступит с обращением – Песков

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Владимир Путин в ближайшее время выступит с обращением. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Действительно, в ближайшее время глава государства выступит с обращением", – сказал он ТАСС.

Ситуация обострилась после того, как основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что ВС РФ якобы нанесли удары по тыловым лагерям ЧВК. В Минобороны эту информацию опровергли. Пригожин призвал сторонников выйти против военного руководства страны.

В отношении основателя ЧВК возбудили уголовное дело по факту организации вооруженного мятежа. В Генпрокуратуре РФ отметили, что действиям Пригожина будет дана надлежащая правовая оценка.

Сергей Собянин заявил, что в связи с поступающей информацией в столице проводятся антитеррористические мероприятия, направленные на усиление мер безопасности.

Кроме того, власти Воронежской, Ростовской и Липецкой областей решили отменить все ближайшие массовые мероприятия.

Власти регионов призвали жителей с пониманием отнестись к дополнительным ограничениям, а также доверять только проверенной информации от официальных источников.