Шапошников поздравил москвичей с Парадом Победы в честь 75-летия со дня окончания ВОВ

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Председатель Московской городской думы Алексей Шапошников поздравил москвичей, ветеранов, тружеников тыла и детей войны с парадом Победы в честь 75-летия со дня окончания Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в пресс-центре Мосгордумы.

"В июне 1945 года в Москве по Красной площади победным маршем шли герои, разгромившие фашизм и подарившие миру свободу! И спустя 75 лет наши славные воины, солдаты, офицеры, курсанты, достойные потомки свои дедов и прадедов, чеканят шаг в парадном строю в самом сердце России. В этот день мы чествуем тех, кто пережил самую страшную войну в истории человечества, кто выстоял и не сломался, остался крепок духом", – заявил он.

Председатель МГД особенно отметил мужество, стойкость и героизм тех, кто приближал Победу – на передовой, в партизанских отрядах, в тылу.

Шапошников добавил, что парад Победы является данью памяти миллионам погибших, среди которых – тысячи бойцов Московского народного ополчения, спасших столицу ценой своих жизней.

"На примере героев тех сражений сегодня мы воспитываем наших детей и внуков, призываем сохранять историческую правду для будущих поколений. Желаю здоровья и долгих лет жизни нашим ветеранам, труженикам тыла, детям войны – всем, кто выстоял, победил и восстановил из руин нашу великую страну", – обратился к ветеранам парламентарий.

Ранее в Москве завершился парад Победы. После окончания торжественной части глава государства поблагодарил командиров тех подразделений, которые принимали участие в параде. Также российский лидер пообщался с ветеранами.

По Красной площади прошли пехоты и военная техника. В торжественном шествии приняло участие порядка 14 тысяч военнослужащих, в том числе сводный оркестр в составе 900 человек.

Также по Красной площади прошла механизированная колонна военной техники. Возглавил ее танк Т-34.

Кроме того, в Москве состоялась авиационная часть парада Победы.

С 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне поздравил россиян Владимир Путин. Глава государства призвал помнить о том, что на советский народ пришлась основная тяжесть борьбы с нацизмом.