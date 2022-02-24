В Кремле негативно относятся к перспективе личных санкций против Путина

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Кремль негативно относится к предложению премьер-министра Нидерландов Марка Рютте ввести личные санкции против Владимира Путина и правительства России. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

"Негативно", – приводит слова Пескова ТАСС.

Ранее Рютте заявил, что Нидерланды считают, что против Владимира Путина должны быть введены максимальные санкции. Он подчеркнул, что санкции должны быть нацелены не против народа РФ, а против российского лидера и правительства.

До этого Евросоюз опубликовал окончательный санкционный список против России. Под санкции подпали глава Минобороны Сергей Шойгу, лидер КПРФ Геннадий Зюганов, вице-спикер Госдумы Петр Толстой, глава администрации президента Антон Вайно, а также представитель российского МИД Мария Захарова и сенатор Алексей Пушков.

Также о введении ограничений объявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо. Он заявил, что санкции затронут членов парламента РФ, проголосовавших за признание независимости Донецкой и Луганской народных республик.

В свою очередь, президент США Джо Байден сообщил, что США вводят санкции против российских элит, суверенного государственного долга и двух банков.

