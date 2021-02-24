Песков рассказал, почему Путин не надел шапку в сильный мороз

Фото: ТАСС/Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, почему в 20-градусный мороз Владимир Путин не надел шапку, сообщает "Газета.ру".
Глава государства принял участие 23 февраля в церемонии возложения венков к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены.
"Здоровье президента крепкое. И во время таких волнительных церемониальных моментов даже в морозы он предпочитает быть без головного убора", – пояснил представитель Кремля.
Песков также отметил, что им очень импонирует забота о здоровье Путина со стороны журналистов, которые задали вопрос о шапке. Пресс-секретарь пообещал передать это и самому президенту.
Ранее Владимир Путин поздравил россиян с Днем защитника Отечества. Президент РФ отметил боеспособность вооруженных сил и поблагодарил военнослужащих за исполнение долга. Глава государства также выразил благодарность ветеранам – "великому поколению, научившему побеждать и не сдаваться".
Владимир Путин возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата
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