В Совфеде одобрили закон о досрочном погашении ипотеки семьям погибших военных

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Совет Федерации одобрил поправки в федеральный закон "О накопительно-ипотечной системе жилищного обеспечения военнослужащих".

Согласно им, государство может досрочно единым платежом гасить ипотеку погибшего военнослужащего, не дожидаясь вступления в наследство членов его семьи и переоформления на них договора займа.

Нововведение распространяется не только на супругу и детей, но и на родителей военнослужащего, если он не успел обзавестись своей семьей.

Ранее закон в третьем, окончательном чтении приняла Госдума.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что принятый закон защитит жилищные права семей военнослужащих, которые отдали свою жизнь, выполняя служебный долг. По его словам, обязательства погасить ипотеку за погибшего будут выполняться вне зависимости от того, на какой стадии находится процесс вступления в наследство и переоформления договора займа.

