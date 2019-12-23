Перед погружением Путина на дне Финского залива обезвредили мины

Фото: ТАСС/Михаил Метцель

В преддверии визита на остров Гогланд летом 2019 года Владимира Путина военные обнаружили и обезвредили немецкое минное поле времен Великой Отечественной войны.

Как сообщил газете "Красная звезда" командующий Балтфлотом Александр Носатов, очистку острова и прилегающего дна от взрывоопасных предметов провели с помощью роботов.

На самом острове саперы выявили и обезвредили два десятка боеприпасов, а на морском дне экипаж тральщика "Александр Обухов" нашел минное поле из немецких якорных мин.

Президент РФ посетил Гогланд в рамках экспедиции под эгидой Русского географического общества (РГО) в июле. Там он осмотрел предметы, поднятых с борта судна, затонувшего в XIX веке.

Кроме того, Путин совершил погружение в батискафе на дно Балтики к месту гибели подводной лодки Щ-308 "Семга", затонувшей в Финском заливе в годы Великой Отечественной войны.

Подлодка затонула между 24 и 26 октября 1942 года от взрыва немецкой мины на линии минного заграждения "Зееигель". На судне в тот момент находились 40 членов экипажа.