В СФ прокомментировали скандал с отправкой детей чиновников в Турцию

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Член оборонного комитета Совета федерации Франц Клинцевич прокомментировал ситуацию с отправкой детей брянских чиновников на отдых за счет благотворительного фонда.

"Никакого отношения к соблюдению элементарных принципов социальной справедливости это не имеет", – написал Клинцевич в Facebook, отметив, что "нет смысла разбираться, по каким критериям они туда отбирались".

Сенатор подчеркнул, что дети чиновников уже изначально имеют преимущества перед сверстниками "и по материальному положению, и по возможностям получить более качественное образование".

По словам Клинцевича, необходимо "создать максимально равные возможности для жизненного старта всех наших детей".

Ранее местные СМИ написали, что в марте 2018 года благотворительный фонд имени убитого в Турции российского посла Андрея Карлова организовал поездку 50 детей из брянского города Клинцы в турецкий город Демре.

В числе делегатов оказались несколько детей местных чиновников. Брянский губернатор Александр Богомаз заявил, что за это работники администрации города Клинцы будут наказаны. Проверку информации начала детский омбудсмен в РФ Анна Кузнецова.

В частности в Турцию отправилась дочь главы города Клинцы Олега Шкуратова. В 2017 году чиновник заработал более 66 миллионов рублей. Таким образом, его ежедневный доход превысил 180 тысяч рублей.

В администрации заявили, что дочь Шкуратова отобрали для поездки в Турцию за спортивные достижения. Всего же детей чиновников, по словам главы администрации города, в составе делегации "может, было трое".

Также стало известно, что замглавы администрации по социальным вопросам города Клинцы, курирующая отправку группы детей на бесплатный отдых в Турцию, уволилась с работы по собственному желанию.