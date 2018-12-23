В СФ прокомментировали скандал с отправкой детей чиновников в Турцию

Член оборонного комитета Совета федерации Франц Клинцевич прокомментировал ситуацию с отправкой детей брянских чиновников на отдых за счет благотворительного фонда.
"Никакого отношения к соблюдению элементарных принципов социальной справедливости это не имеет", – написал Клинцевич в Facebook, отметив, что "нет смысла разбираться, по каким критериям они туда отбирались".
Сенатор подчеркнул, что дети чиновников уже изначально имеют преимущества перед сверстниками "и по материальному положению, и по возможностям получить более качественное образование".
По словам Клинцевича, необходимо "создать максимально равные возможности для жизненного старта всех наших детей".
Ранее местные СМИ написали, что в марте 2018 года благотворительный фонд имени убитого в Турции российского посла Андрея Карлова организовал поездку 50 детей из брянского города Клинцы в турецкий город Демре.
В числе делегатов оказались несколько детей местных чиновников. Брянский губернатор Александр Богомаз заявил, что за это работники администрации города Клинцы будут наказаны. Проверку информации начала детский омбудсмен в РФ Анна Кузнецова.
В частности в Турцию отправилась дочь главы города Клинцы Олега Шкуратова. В 2017 году чиновник заработал более 66 миллионов рублей. Таким образом, его ежедневный доход превысил 180 тысяч рублей.
В администрации заявили, что дочь Шкуратова отобрали для поездки в Турцию за спортивные достижения. Всего же детей чиновников, по словам главы администрации города, в составе делегации "может, было трое".
Также стало известно, что замглавы администрации по социальным вопросам города Клинцы, курирующая отправку группы детей на бесплатный отдых в Турцию, уволилась с работы по собственному желанию.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.