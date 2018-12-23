Путин поручил помочь семьям погибших в шахте в Соликамске

Фото: ТАСС/Пресс-служба ГУ МЧС России по Пермскому краю

Владимир Путин поручил оказать максимальную помощь семьям погибших в соликамской шахте и изучить обстоятельства ЧП. Он также запросил отчет по ситуации, передает ТАСС.

Губернатор Пермского края Максим Решетников рассказал, что глава государства звонил сегодня утром.

"Детально ему рассказал, как развивались события, и вчера докладывали тоже в течение дня, я знаю. И два основных поручения – это максимальная помощь родным и близким и максимально объективное и всестороннее изучение тех обстоятельств, почему так произошло", – пояснил Решетников.

22 декабря на строящемся стволе рудника горнорудной шахты при производстве работ на глубине 340 метров произошел пожар. В этот момент под землей находились 17 человек. Восьмерых вывели из зоны задымления, они не пострадали. Тела остальных девяти нашли при спасательной операции, их личности установлены.

Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных и иных работ, повлекшее смерть трех и более человек". Начальник управления по связям с общественностью "Уралкалия" Андрей Сидоров отметил, что пожар на шахте в Соликамске, скорее всего, возник из-за строительных работ. Окончательные выводы сделает специально организованная комиссия. К проверке подключилась региональная прокуратура.

Семьям погибших строителей шахты в Соликамске предприятие предоставит по два миллиона рублей единовременной выплаты и по миллиону рублей страховой выплаты.

"Выплата материальной помощи только начинается. Важно сейчас взять каждую семью на сопровождение. У погибших осталось много малолетних детей – в первую очередь фокус на них, а также на женах и родителях. Работа с семьями началась со вчерашнего вечера, и она будет продолжена, покуда такая необходимость будет", – подчеркнул Решетников.

24 декабря в Пермском крае объявлено днем траура. Администрация Соликамска отменила развлекательные мероприятия 23 и 24 декабря.