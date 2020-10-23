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Общество

13:30

Путин обсудит экономические вопросы с членами кабмина

власть общество

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин в пятницу проведет совещание по экономическим вопросам с членами кабмина. Главной темой станет стабилизация ситуации на фоне пандемии, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

"Путин работает в Ново-Огареве, будет заниматься вопросами экономики страны. Он проведет совещание по экономическим вопросам", – заявил Песков.

По его словам, на совещании обсудят "меры, которые принимаются для стабилизации этой ситуации, для минимизации последствий пандемического характера и дальнейшего выхода на траекторию роста".

В совещании, по словам пресс-секретаря, примут участие представители правительства, Центробанка и администрации президента.

Ранее Песков заявил, что ситуация с коронавирусом в России напряженная, однако находится под контролем. Он отметил, что в регионах предприняли заблаговременные меры по подготовке к возможному продлению пандемии.

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