Трамп готов встретиться с Путиным в ноябре

Фото: ТАСС/Михаил Метцель

Президент США Дональд Трамп потенциально готов встретиться с Владимиром Путиным на полях саммита АТЭС, который пройдет в ноябре во Вьетнаме.

Сотрудник аппарата Белого дома высокого ранга рассказал журналистам, что может подтвердить двусторонние встречи с лидерами, которые проводят ноябрьские саммиты. Однако о деталях встреч, в которых примет участие Трамп, говорить еще рано, передает ТАСС.

Он уточнил, что провести встречу с президентом России Трамп готов потенциально, но точной информации по этому вопросу нет.

Дональд Трамп и Владимир Путин встречались уже два раза. Первая состоялась на саммите G20, который прошел в Гамбурге с 7 по 8 июля. Переговоры продлились два часа вместо запланированных изначально 30 минут.

Вторая встреча прошла на том же саммите. Представитель Белого дома охарактеризовал ее как "короткую беседу". Встреча состоялась за ужином, после того, как оба президента провели официальные переговоры. На ужине присутствовал только переводчик российского лидера. Вопросы, которые обсуждались, не разглашаются.