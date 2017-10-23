Список жизненно важных лекарств на 2018 год расширили

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Правительство расширило список жизненно важных лекарств на 2018 год.

Новый перечень утвердил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. По его словам, в список дополнительно включили 60 лекарств и 8 препаратов, в том числе для лечения онкологических заболеваний, болезней сердечно-сосудистой системы и других.

Списки также включают лекарства для обеспечения льготников, перечень дорогостоящих препаратов, которые закупаются за счет федерального бюджета и минимальный аптечный ассортимент, заявил Медведев. Он подчеркнул, что существенно расширяется перечень лекарств для льготников – по 25 наименованиям.

"Нужно следить, чтобы эти лекарства были доступны", – приводит "Интерфакс" слова Медведева.