Песков переадресовал в Минобороны вопрос об испытаниях ракеты "Сармат"

Фото: ТАСС/Пресс-служба Минобороны РФ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков переадресовал вопрос об испытаниях баллистической ракеты "Сармат" в министерство обороны страны.

По его словам, Кремль не обладает какой-либо информацией по этому поводу. Таким образом представитель российского лидера прокомментировал публикации западных СМИ о якобы неудачных испытаниях этого вида вооружения.

"Это скорее вопрос, который относится к компетенции наших военных, поэтому я рекомендую туда обращаться", – подчеркнул Песков.

Владимир Путин сообщил о передаче первых серийных тяжелых ракет "Сармат" в войска РФ в феврале 2024 года. В тот момент президент пообещал, что страна вскоре продемонстрирует их в районах базирования на боевом дежурстве.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил, что "Сармат" может долететь до Страсбурга всего за 3 минуты 20 секунд. Он высказался об этом, предупреждая страны Евросоюза, что Россия ответит более мощным оружием в случае снятия ограничений для Украины на удары дальнобойными ракетами по российской территории.

