Песков ответил на вопрос о выступлении Зеленского, процитировавшего Путина

Фото: ТАСС/EDUARDO MUNOZ/POOL/EPA

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков завил, что еще не ознакомился с выступлением президента Украины Владимира Зеленского на Генассамблее ООН, в ходе которого он процитировал Владимира Путина. Об этом сообщает РИА Новости.

"Пока не имел возможности дословно ознакомиться с выступлением господина Зеленского", – сказал представитель Кремля.

Ранее, выступая на сессии Генассамблеи ООН, украинский лидер заявил, что в мире никто не может спрятаться за международным правом, а затем на русском языке привел слова Путина об опасности попыток расшатать авторитет и легитимность ООН. По его словам, это может привести к краху системы международных отношений и исчезновению каких бы то ни было правил, за исключением права сильного.

Он отметил, что позаимствовал высказывание из выступления российского президента в Мюнхене в 2007 году и на Генассамблее в 2015 году. СМИ при этом обратили внимание на допущенную Зеленским ошибку: приведенная им цитата звучала только с трибуны ООН в 2015 году.

