Формат участия Путина в саммите G20 будет зависеть от ситуации с COVID-19 – Песков

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Формат участия Владимира Путина в саммите G20 в Риме пока не определен, все зависит от эпидемиологической ситуации в России и Италии, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Об этом сообщает ТАСС.

"В наше время такие решения принимаются ближе к дате проведения. Все будет зависеть от целого ряда факторов", – заявил Песков.

Представитель Кремля отметил, что саммит G20 является очень важным мероприятием, к которому идет подготовка, однако решение о формате участия пока не принято.

14 сентября Путин сообщил, что вынужден уйти на самоизоляцию, так как в его окружении заболели COVID-19 несколько десятков человек. В связи с этим президент России принял участие в сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, заседании Совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества и совместном заседании глав государств – членов ОДКБ и ШОС в режиме видео-конференц-связи.

16 сентября Песков заявлял, что самоизоляция главы государства продлится как минимум неделю.