Переговоры Путина и Эрдогана пройдут в Москве 27 августа

Владимир Путин проведет переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом 27 августа в рамках международного авиакосмического салона "МАКС", сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова.
На сайте Кремля указывается, что в пятницу, 23 августа, главы государств провели телефонные переговоры. Как отмечается, политики затронули вопросы двустороннего взаимодействия "в контексте стабилизации обстановки в зоне деэскалации "Идлиб".
В дальнейшем главы государств должны встретиться в сентябре на саммите РФ, Ирана и Турции в Анкаре по сирийскому урегулированию.
Авиасалон "МАКС" пройдет в городе Жуковский с 27 августа по 1 сентября 2019 года. Свое участие в подтвердили более 350 компаний, в том числе практически все ведущие российские предприятия авиационно-космической отрасли. Также поступили заявки от компаний из 20 стран мира, не считая участников деловой программы.
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