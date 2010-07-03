В Совфеде не оценили идею блокировки карты из-за сомнительной транзакции

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Фото: depositphotos/ilkaydede
Первый зампредседателя комитета Совета Федерации по экономической политике Сергей Калашников выступил против инициативы блокировать карты получателя в случае перевода на нее средств сомнительного происхождения, сообщает ИА "НСН".
"В обществе есть два вектора. Первый направлен на сохранение безопасности и предотвращение преступлений. И второй – на создание благоприятных условий жизни для людей. Они сталкиваются, и в этом предложении это проявляется", – отметил сенатор.
По его словам, вопрос заключается в том, насколько существуют реальные механизмы обеспечения такой безопасности, кто будет принимать решения и каковы критерии, что транзакция является незаконной.
Также Калашников счел странным, что в случае такого перевода предлагается блокировать карту, а не переведенную сумму.
Авторы инициативы предложили разрешить блокировку карты после поступления сомнительных средств сроком до 30 дней. Предполагается, что такие изменения затруднят мошенникам вывод денег, а также сыграют роль обеспечительной меры для судебных и следственных органов.
Центробанк также счел неэффективной меру по блокировке банковской карты на 30 дней при обнаружении подозрительной транзакции. Там опасаются, что банки станут применять данную меру уже после вывода похищенных средств злоумышленником.
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