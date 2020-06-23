Путин выступит с телеобращением к россиянам

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Президент России Владимир Путин во вторник, 23 июня, обратится к россиянам. Об этом сообщает телеканал Москва 24.

"Ориентировочно в 15:00 мск президент сделает телеобращение к гражданам России", – заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По словам представителя Кремля, Путин подведет предварительные итоги борьбы с коронавирусом. Кроме того, президент расскажет о состоянии экономики и дальнейших перспективах ее развития.

Ранее Песков рассказал, что глава государства обратится к россиянам по вопросам поправок в Конституцию, если сочтет нужным. Других подробностей относительно этого пресс-секретарь не назвал.

19 июня стало известно, что президенту России направили на рассмотрение доработанный проект плана по восстановлению экономики. Как сообщили в кабмине, документ был доработан с учетом мнения врачей, бизнеса и государственных структур.