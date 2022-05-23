Песков заявил, что РФ не препятствует вывозу украинского зерна через Польшу

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия не препятствует вывозу зерна с Украины. Об этом сообщает ТАСС.

"Российская сторона совершенно не мешает Украине по железной дороге вывозить зерно. Когда со стороны Польши идут эшелоны с оружием, никто не мешает им вывозить на этих же эшелонах обратно зерно туда", – объяснил Песков.

При этом представитель Кремля подчеркнул, что и Россия, и Украина выступали достаточно надежными экспортерами зерна.

Ранее постпред России при ООН Василий Небензя высказал предположение, что Украина зерном расплачивается с европейскими странами за поставки оружия. Дипломат заявил, что продовольствие направляют "не на нужды голодающего глобального юга".

Ситуация осложнилась после того, как 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

