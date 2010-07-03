Путин назвал лауреатов госнаград непобедимой командой

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Владимир Путин на церемонии награждения государственных наград назвал лауреатов непобедимой командой. Церемония состоялась в Екатерининском зале Кремля 23 мая. Об этом сообщает РИА Новости.

Наградами и почетными званиями были награждены более 30 человек, в их число вошли летчики-космонавты, деятели науки, образования, здравоохранения, спорта, известные артисты, работники промышленности и сельского хозяйства.

"Я обращаю внимание на то, что в зале среди награжденных, разумеется, и в зале вообще – представители самых разных направлений деятельности, самых разных профессий. И все мы – одна большая непобедимая команда. Ну, а с иностранными участниками, которые украшают нашу команду, она становится еще и такой привлекательной", – отметил президент.

Среди тех, кто получил государственные награды, – президент FIFA Джанни Инфантино, посол КНР в России Ли Хуэй, итальянец, партнер адвокатского бюро "Де Голль, Флеранс и партнеры" Андреа Пинна.