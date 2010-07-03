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12:11

В Кремле прокомментировали шоу BBC с анимированным Путиным

власть за рубежом

12:11

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Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отреагировал на выход ток-шоу BBC с анимированным Путиным в роли ведущего, передает "Интерфакс".

"Про Путина много написано книг, написано карикатур, создано кукол и шаржей. Президент не читал книг про себя и не смотрел на карикатуры. Он не хочет хоть в чем-то походить на них. Пусть эти карикатуры походят на него", – добавил пресс-секретарь

Ранее стало известно, что телеканал BBC подготовил комедийное шоу, где анимированный Владимир Путин стал его ведущим. Создатели уже подготовили два пилотных эпизода с участием российского президента. Само шоу получило название "Вечер с Владимиром Путиным". По задумке авторов, 3D-персонаж будет общаться с реальными гостями и перемещаться по студии.


Среди первых гостей пресс-секретарь бывшего премьера Великобритании Тони Блэра Аластер Кэмпбелл и журналистка Джун Сарпонг. Известно, что озвучкой Путина займется актер Нэтт Тапли, который пишет для него текст.

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власть за рубежом

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