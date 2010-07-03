Путин одобрил строительство парка в формате "Зарядья" в Петербурге

Владимир Путин одобрил идею организации в Санкт-Петербурге парковой зоны "чуть получше" московского парка "Зарядье". Она появится на набережной Невы – на месте судебного квартала, передает ТАСС.

23 апреля глава государства посетил стройплощадку планировавшегося судебного квартала. Там врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов представил президенту проект, согласно которому вместо зданий Верховного суда и судебного департамента планируют создать Арт-парк. Он будет включать театрально-выставочный комплекс и парковую зону.

Путин поддержал идею Арт-парка. Он предположил, что новый петербургский парк будет даже "чуть получше" знаменитого "Зарядья". "Смотрите, во-первых, масштаб какой, во-вторых, место прямо на берегу Невы с выходом потом к Петропавловской крепости и на стрелку Васильевского острова", – подчеркнул глава государства. Путин назвал проект очень хорошим и посоветовал его авторам "посоревноваться" с Москвой.

Ранее сообщалось, что в этом году в Москве планируют благоустроить три парка: парк Дружбы, Люблино и "Дубки". Кроме того, новый парк появится на набережной вдоль Кожуховского затона. Там обустроят зоны для прогулок, площадки с силовыми и игровыми тренажерами, установят фигуры богатырей.