Путин одобрил строительство парка в формате "Зарядья" в Петербурге

Владимир Путин одобрил идею организации в Санкт-Петербурге парковой зоны "чуть получше" московского парка "Зарядье". Она появится на набережной Невы – на месте судебного квартала, передает ТАСС.
23 апреля глава государства посетил стройплощадку планировавшегося судебного квартала. Там врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов представил президенту проект, согласно которому вместо зданий Верховного суда и судебного департамента планируют создать Арт-парк. Он будет включать театрально-выставочный комплекс и парковую зону.
Путин поддержал идею Арт-парка. Он предположил, что новый петербургский парк будет даже "чуть получше" знаменитого "Зарядья". "Смотрите, во-первых, масштаб какой, во-вторых, место прямо на берегу Невы с выходом потом к Петропавловской крепости и на стрелку Васильевского острова", – подчеркнул глава государства. Путин назвал проект очень хорошим и посоветовал его авторам "посоревноваться" с Москвой.
Ранее сообщалось, что в этом году в Москве планируют благоустроить три парка: парк Дружбы, Люблино и "Дубки". Кроме того, новый парк появится на набережной вдоль Кожуховского затона. Там обустроят зоны для прогулок, площадки с силовыми и игровыми тренажерами, установят фигуры богатырей.
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